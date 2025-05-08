解讀巴菲特的現金管理藝術

巴菲特（右）對現金管理並非一成不變，而是根據不同的市場環境、經濟周期及自身投資組合的發展，進行動態調整。左為微軟創辦人比爾蓋茨。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月8日電／據大公網報導，在“股神”巴菲特豐富且成功的投資體系中，現金管理占據著極為重要的地位，這一環節並非孤立存在，而是與他整體的投資哲學緊密相連，貫穿於其漫長的投資生涯。從歷史的長河中回溯，可以清晰地看到巴菲特對現金管理的重視並非一成不變，而是根據不同的市場環境、經濟周期以及自身投資組合的發展階段，進行著動態的調整與優化。



巴菲特成長於20世紀30年代的美國，大蕭條時期的經濟困境為其留下了深刻的印象，也促使他很早關注金融市場與投資。11歲時，他便進行了人生中的第一筆股票投資，買入了城市設施優先股，儘管初期遭遇股價下跌，但這次經歷開啟了他對投資世界的探索之旅。



在隨後的學習生涯中，巴菲特深受本傑明.格雷厄姆的影響，後者倡導的“價值投資”理念，如強調投資是經過深入分析、能承諾本金安全並提供滿意回報的行為，以及“安全邊際”的概念，成為巴菲特早期投資理念的基石。在1956至1972年的二級市場投資階段，巴菲特運用格雷厄姆的方法，專注於尋找被嚴重低估的“煙蒂股”，即那些股價遠低於其內在價值的股票。



由尋找落後股轉為成長股



隨著投資經驗的積累和資金規模的增長，巴菲特的投資策略在中期逐漸發生轉變。他不再局限尋找廉價的“煙蒂股”，而是開始注重企業的內在品質和長期競爭力。1972年，巴菲特收購喜詩糖果的案例成為其投資策略轉變的重要標誌。喜詩糖果擁有強大的品牌和穩定的現金流，儘管收購價格相對較高，但巴菲特看中了品牌所蘊含的無形資產及可持續的盈利能力。這一階段，巴菲特的投資組合開始向具有強大護城河的企業集中，通過深入研究企業的商業模式、競爭優勢、管理層能力等因素，尋找那些能夠在長期保持穩定增長、為股東創造持續價值的優質標的，投資策略更加注重企業的基本面和長期發展前景。



進入21世紀以來，全球經濟環境愈發複雜多變，市場波動加劇。在此背景下，巴菲特的現金管理策略在其投資布局中的重要性日益凸顯。近年來，巴菲特投資旗艦巴郡的現金儲備持續攀升，引發了市場的廣泛關注。截至今年第一季度，現金儲備飆升至3477億美元，創下34年最高水平，占公司總資產的30%。