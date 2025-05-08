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湖南省邵陽市委常委仇珂靜接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-05-08 17:32:51


　　中評社北京5月8日電／據中央紀委國家監委網、湖南省紀委監委消息，湖南省邵陽市委常委、市人民政府副市長仇珂靜涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

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