青島專項整治人力社保領域突出問題

中評社北京5月8日電／據中國紀檢監察報報導，日前，針對違規領取工傷保險待遇、套取職業培訓補貼問題整改情況，山東省青島市紀委監委派駐第七紀檢監察組會同市人力資源和社會保障局開展“回頭看”。該紀檢監察組通過查閱檔案、談心談話等方式，對前期發現的問題進行細致復查，重點查看整改措施是否落實到位，問題是否出現反彈，確保整治工作取得實效。



青島市紀委監委緊盯人力社保領域突出問題，以違規領取工傷保險待遇、套取職業培訓補貼背後的不正之風和腐敗問題為重點開展專項整治，建立市、區（市）兩級職能部門、紀委監委協同聯動機制，斬斷伸向惠民資金黑手。專項整治期間，嚴肅查處了嶗山區北宅街道輝流村黨支部原書記、村委會原主任王某某騙取殘疾人就業及技能培訓補貼典型案例，最終，王某某被開除黨籍，判處有期徒刑十年。



青島市紀委監委強化“室組地”聯動監督，市紀委監委相關監督檢查室、市人社局、有關區（市）紀委監委派駐紀檢監察組成立聯合監督檢查組，深入市社保中心及10個區（市），直插工傷職工勞動能力鑒定和職業培訓一線，開展實地監督檢查45次，對發現的一般問題通過現場反饋、制發監督提醒函等方式督促立行立改，對發現的重點問題通過交辦督辦、提級辦理等方式進行深挖細查。



為拓寬發現問題渠道，青島市紀委監委對2021年以來相關領域問題線索大起底，組織調研督導6次，專題會商14次，談心談話50餘人次，全面摸排、逐個過篩，並梳理信訪舉報、12345熱線等渠道反映問題2419條，分析研判相關問題。



青島市紀委監委按照“一區（市）一方案”細化監督內容，完成兩輪區（市）全覆蓋監督，通過業務系統比對、檔案檢查、經辦流程查看等方式，查找問題隱患，督促整改落實。該市紀委監委以信息化應用為抓手，會同市人社局運用數據共享比對機制，篩選疑點數據逐條核查，分階段對2021年至2023年的工傷保險待遇支付、工傷傷殘等級鑒定辦理情況以及職業培訓開班申請、過程監管、資金審核撥付等環節進行全過程核查。