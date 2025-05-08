發展商以價換量　買家入市良機

中評社北京5月8日電／據大公網報導，相信很多人知道，紅酒的年份是決定品質與價值的關鍵因素，得益於理想氣候與充沛水分的葡萄，能釀造出芬芳濃鬱的佳釀。香港樓市與此相類似，某些“年份”的物業因為卓越品質而廣受市場青睞。



從投地、興建、銷售樓花到落成入夥，一個項目需耗費五至六年時間，其中設計與用料早已鎖定。為在競爭激烈的市場中脫穎而出，發展商往往採用高規格物料，例如精致的裝修物料、品牌廚房及浴室潔具，甚至附贈高端家電，力求打造令人心動的“佳釀”。這些高成本投入雖然昂貴，但在樓價穩步上揚的時期，發展商仍能從新盤銷售中獲得可觀回報。



近年樓市逆轉，樓價波動令發展商面對下行風險，投地時亦難以精準預測市場前景。面對逆市，發展商為減輕資金壓力，唯有以減價策略加速銷售。對買家而言，卻是難得機遇，猶如以親民價格品嘗優質年份的紅酒。現時買家不僅能以較低價格入市，更可購入市場高峰期策劃的高質物業。這些項目多採用頂級用料與精良設計，為市場提供價格與品質兼備的選擇。



雖然樓價仍存波動，但下行壓力已顯著緩解。根據第一季度數據，樓價跌幅僅0.6%，顯示市場正逐步企穩。但市場資訊常受“局部放大”的報導影響，例如過分聚焦高位入市後的蝕讓個案，卻對錄得盈利的交易鮮有提及，令市場氣氛偏向悲觀。此外，工商鋪物業的巨額蝕讓案例，常與重磅投資者連環沽貨連系，誤導外界以為住宅市場同樣崩盤。事實上，住宅與工商鋪市場在買賣對象、趨勢及影響因素上截然不同，細心分析即可辨清兩者差異。