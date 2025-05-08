【
大
中
小
】 【
打 印
】
以方：已進入“決定性打擊計劃的第二階段”
http://www.CRNTT.com
2025-05-08 17:17:36
中評社北京5月8日電／據新華社報導，以軍總參謀長扎米爾7日說，以軍正處於長期、多戰線作戰中，已進入“決定性打擊計劃的第二階段”，必須達成作戰目標，即解救加沙地帶被扣押人員和擊敗巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。
根據以軍7日發表的一份聲明，扎米爾6日視察了以軍加沙師並與所有師團及旅級指揮官通話，部署即將擴大的軍事行動。
扎米爾強調國家總動員的緊迫性，呼籲預備役士兵立即參戰，不能退縮、不能被動，必須主動出擊。他說，當前是“以軍歷史上前所未有的壓力時刻”，所有人都必須肩負起保衛國家的責任。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以防長：以軍將全面控制加沙地帶
(2025-05-08 17:15:05)
胡塞武裝稱與美停火協議不涉及以色列
(2025-05-08 12:37:37)
伊朗譴責以色列襲擊也門經濟和民用基礎設施
(2025-05-07 17:42:03)
以軍要求也門薩那國際機場地區民眾撤離
(2025-05-07 12:55:45)
以軍轟炸加沙中部難民營至少17人死亡
(2025-05-07 12:54:21)
法媒：以色列在敘利亞南部建立“勢力範圍”
(2025-05-07 10:48:19)
以色列擬全面占領加沙 中東再趨緊張
(2025-05-06 11:41:41)
胡塞武裝導彈為何能成功穿透以防空系統？
(2025-05-06 10:27:39)
以色列內閣批准擴大在加沙地帶的軍事行動
(2025-05-05 21:21:27)
胡塞武裝決定對以實施空中封鎖
(2025-05-05 21:19:31)