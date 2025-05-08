以方：已進入“決定性打擊計劃的第二階段”

中評社北京5月8日電／據新華社報導，以軍總參謀長扎米爾7日說，以軍正處於長期、多戰線作戰中，已進入“決定性打擊計劃的第二階段”，必須達成作戰目標，即解救加沙地帶被扣押人員和擊敗巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。



根據以軍7日發表的一份聲明，扎米爾6日視察了以軍加沙師並與所有師團及旅級指揮官通話，部署即將擴大的軍事行動。



扎米爾強調國家總動員的緊迫性，呼籲預備役士兵立即參戰，不能退縮、不能被動，必須主動出擊。他說，當前是“以軍歷史上前所未有的壓力時刻”，所有人都必須肩負起保衛國家的責任。