海峽兩岸婦女同胞聯誼交流活動在高平舉行

兩岸姐妹們共同體驗非遺傳統手作。（圖源：中國台灣網） 中評社北京5月8日電／據中國台灣網報導，“兩岸情華裳結禮”傳統婚禮體驗、“兩岸藝非遺華光”非遺技藝體驗、“兩岸薈晉風煥彩”巾幗集市展銷、“兩岸心雅樂和鳴”文藝表演聯誼、“史蘊風華 人文潤心”參訪交流。5月1日以來，以“姐妹情一家親”為主題的海峽兩岸婦女同胞聯誼交流活動在山西省高平市如火如荼展開。600餘名台灣婦女同胞與100餘名高平婦女代表，在親密無間的互動中實現著情感交融。



5月4日下午的高平市喜鎮蘇莊，處處洋溢著喜慶的氣息。禧福第廣場上，來自台灣的30對夫婦，在主持人的引導下行拜謝三禮、宣讀誓言書，共行對拜禮、合巹禮，一同體驗莊重典雅的傳統婚禮。“今年恰好是我們結婚30周年，能體驗這樣的傳統婚禮，真是太榮幸了。” 來自台灣的童心達夫婦感慨地表示，傳統婚禮承載著我們共同的民族基因和家庭觀念，通過體驗，更深刻地感受到了中華文化的深厚底蘊。



剪紙、泥塑、漆扇、刺綉香包、流沙畫......喜鎮蘇莊的一方方小院里，兩岸姐妹們共同體驗豐富多彩的非遺傳統手作，熱情高漲； 手工藝品、特色食品、農產品、文創產品，蘇莊古街的巾幗集市上，台灣婦女同胞精挑細賞，驚嘆不已； 高平鼓書、上黨梆子、舞蹈歌曲......文藝聯誼活動現場，大家同台獻藝，歡聲笑語不停； 黃梨汁、小蛋糕、豆腐幹、水果、紙巾、礦泉水......當高平市婦聯把一份份“愛心禮包”送到手上，台灣姐妹們不停道謝，滿臉深情。伴隨著喜鎮蘇莊“幗風喜韵”系列活動的火熱進行，大家的心里湧動起濃濃的姐妹深情。



除了精彩豐富的交流互動，台灣婦女同胞還參訪了炎帝中廟等古建群落，以及潞安府潞綢、眾禾壹心等現代企業。高平深厚的文化底蘊和興旺繁榮的產業讓大家印象深刻，連連贊許。“高平山美水美，活力十足，真是個讓人幸福的地方。”台灣婦女同胞們紛紛表示，將把這里所有的美好帶回去，積極發揮自身作用，帶動加強各項交流，凝聚兩岸巾幗力量，推動更多創新創業合作，攜手奔赴中華民族偉大復興的美好前程。