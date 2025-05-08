打破性別刻板印象　法國啟動“女孩與數學”

中評社北京5月8日電／據新華社報導，法國國民教育、高等教育和科研部7日在其官網上說，將啟動“女孩與數學”計劃，通過三大核心舉措促進社會平等。



據介紹，在小學入學時，法國男女學生對數學興趣相當，但差距自一年級首學期即出現，並隨學齡拉大。在高中階段，畢業班中僅四成女生繼續選修數學專業課程。而在工程與數字相關高等教育中，女生僅占25%。這一比例20年來基本沒有變化。



法國政府有關機構的報告指出，性別刻板印象在社會層面及課堂教學中長期存在。這對女孩不利，導致她們更容易走向收入較低的職業道路。同時，這種局面也不利於法國人才培養。數據顯示法國每年缺少超過2萬名工程師和6萬名技術人員。



在此背景下推出的“女孩與數學”計劃將通過三大行動核心，動員教育界和家長，引導更多女生接受工程與數字科學方面的教育。



首先，培訓與提升教育系統工作人員的性別意識。要求自2025學年起，全國所有教師將接受防範性別偏見意識培訓；啟動多年度培訓計劃，面向小學教師及中學數學教師開展防範性別偏見和刻板印象培訓；各校教師辦公室將張貼反對刻板印象的行為守則。



其次，增強女生在工程與數字行業相關課程中的參與度。具體措施包括與高等院校和研究機構合作，在初三和初四開設數學和科學特別課；在高中階段設立明確的招生性別目標；科學類的大學預科班教師男女比例要實現均衡，學生中女生占比到2030年要達到至少30%等。



最後，拓寬女生視野，激發女生科學志趣，要求從初四到高三常態化組織與“女性榜樣”的交流，該措施將於2025學年在部分志願學區試點，2026年全面推廣。