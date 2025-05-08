兩岸青少年交流活動在高平舉辦

中評社北京5月8日電／據中國台灣網報導，5月2日到8日，“兩岸青年好 兩岸未來才會好——兩岸青少年交流活動”在高平舉辦。來自海峽兩岸的青少年歡聚一堂，以參訪、交流、同游等形式加深瞭解、增進友誼。



5月4日，“同根同祖同文同心”文化聯誼會在高平七中舉辦，這是兩岸青少年交流活動的系列活動之一。



上午9時30分，台灣青少年來到高平七中進行參訪交流，56名高平學子以舞蹈歡迎遠道而來的台灣朋友，隨後兩岸青少年攜手走進校園，並在簽名牆上簽名、拍照，最後步入七中籃球館參加“經典流傳 青春作伴”文藝聯歡。



聯歡活動分為青春、經典、傳承三個篇章。活動現場，兩岸青少年同台演出，《跳跳糖》、《布偶戲》、樂隊表演《小宇》、歌曲《少年》等節目飽含青春活力，展示著兩岸青少年的蓬勃朝氣；《跟著悟空遊高平》、國風古韻《金陵十二釵》、古箏彈奏《青花瓷》等節目文化氣韻深厚，巧妙融入剪紙、書法、漢服走秀等內容，展示了經典文化的生命力；舞台劇《花木蘭》、歌曲《鄉愁》、台灣勵志歌曲《向前走》、詩朗誦《不朽》等節目也別具特色，引得現場掌聲陣陣。聯歡活動在歌曲兩岸青少年的合唱《明天會更好》中落下帷幕。



當天下午，兩岸青少年一同參觀了高平七中非遺展覽館。高平市剪紙、面塑等傳承人現場傳授技藝。活動現場，兩岸青少年還共同製作了古建文化衫、上黨梆子臉譜服飾、版畫、漆扇等，一起體驗了中國傳統遊戲項目，大家在互動體驗中瞭解非遺文化，在合作中增加默契、增進友誼。



“展廳里面有很多高平的非遺作品，比如泥塑、面塑、綉活等，最讓我震驚的是葫蘆烙畫，非常精巧。” 台灣青少年陳同學被精美的葫蘆烙畫深深吸引。



“這次活動不僅讓我鍛煉了團結合作的能力，更讓我深層次地瞭解了本地的傳統文化，我還結識了我的好朋友陳同學，這是一次非常特別的學習活動。” 高平七中學生王哲慧說。