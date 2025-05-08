丹麥擬與美討論美加強格陵蘭島間諜活動一事

中評社北京5月8日電／據新華社報導，哥本哈根消息：丹麥外交大臣拉斯穆森7日表示，將召見美國駐丹麥使館負責人，討論美國媒體有關美方計劃在丹麥自治領地格陵蘭島加強間諜和情報活動的報導。



美國《華爾街日報》6日報導說，據兩名知情人士透露，美國正在加強有關格陵蘭島的情報收集工作，將美國特工機構納入總統特朗普“接管”該島的行動中。



拉斯穆森向丹麥廣播公司表示，閱讀該報導後，他感到非常擔憂和嚴重關切，因為“盟友之間不應該進行間諜活動”。他說，目前無法確認報導內容的真實性，但美方也未對相關報導作出有力否認，這進一步加劇了他的擔憂。因此，他將召見美國駐丹麥使館負責人。



“如果一個丹麥的親密盟友在考慮通過情報活動和施加影響的方式，試圖破壞丹麥王國的團結，甚至接管格陵蘭島，這是非常嚴重的。”拉斯穆森說，他不認為美方這一企圖“有任何成功的可能”。



美國媒體這一報導在格陵蘭島也引發討論。格陵蘭島自治議會外交與安全政策委員會主席皮帕盧克·靈厄接受丹麥廣播公司採訪時說，應考慮是否關閉美國駐格陵蘭島首府努克的領事館。



格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一個軍事基地。去年美國總統選舉後，特朗普屢次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願，還稱不會排除通過“軍事或經濟脅迫”手段奪取該島控制權的可能性。