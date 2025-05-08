全國產權市場交易規模增至25.42萬億元

中評社北京5月8日電／據新華社報導，記者日前從中國企業國有產權交易機構協會瞭解到，2024年全國產權市場累計完成各類交易項目逾1.13億宗，成交總額達到25.42萬億元，同比增長0.16%。



產權市場是現代產權制度的重要一環，也是要素市場化配置的重要平台。“在國內外環境複雜性、不確定性明顯增加的背景下，產權市場彰顯了活力與韌性，不僅交易規模穩中有進，更在服務國資國企改革、數字中國建設、鄉村振興戰略等方面發揮了積極作用。”中國產權協會有關負責人表示。



數據顯示，過去一年，產權市場在服務國資國企改革和國有資本優化配置中發揮了重要作用：2024年產權市場共完成涉國資國企產權轉讓、企業增資、資產轉讓三大類交易業務11.66萬宗，成交額近1.46萬億元。



作為新型生產要素，2023年數據要素類業務被納入產權行業年度統計。2024年，產權市場逐步完善數據要素價值評估體系，全年共完成數據要素類業務2萬餘宗，成交額112.45億元。同時，產權市場數智化水平持續提升，全國產權行業信息化綜合服務平台加快建設，目前已與64家交易機構實時對接，累計披露項目信息超101萬宗，實現項目披露、過程監測和結果公示“一張網”。



據瞭解，2024年各地產權交易機構共促成涉農交易6.2萬餘宗，成交金額508.16億元，產權市場已成為盤活農村資產、服務鄉村振興的重要平台。



中國產權協會有關負責人表示，2025年是“十四五”規劃收官之年，隨著要素市場化改革深入推進和全國統一大市場加快建設，產權市場將在更廣領域釋放更大潛能，為經濟社會高質量發展和國家戰略實施持續貢獻力量。



