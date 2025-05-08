經濟隨筆：以更優服務激活假日經濟

中評社北京5月8日電／據新華社報導，今年“五一”假期，我國旅遊市場整體呈現火熱而有序的景象。經文化和旅遊部數據中心測算，假期5天，全國國內出游3.14億人次，同比增長6.4%；國內遊客出游總花費1802.69億元，同比增長8.0%。



亮眼數據的背後，離不開豐富多彩的旅遊產品供給、文旅與科技的深度融合，也離不開各地優化服務護航假日經濟的創新實踐。



讓更多遊客吃得舒心，“機關食堂給遊客提供平價美食”正從個例變成現象。在重慶市榮昌區、甘肅省敦煌市等地，政府機關食堂放假不打烊，面向社會開放，“機關灶”變成了“遊客灶”，特色美食吸引不少遊客前來體驗。



讓更多遊客住得安心，不少城市精心打造旅遊住宿品牌。山東濟南發布“今晚住濟南”旅遊住宿品牌，打造覆蓋全面、布局合理、特色鮮明的旅遊住宿接待體系；河南洛陽打造升級“洛陽宿”品牌，推動城市民宿展示地域文化，形成品牌效應。這些舉措豐富了遊客的住宿選擇，也積極構建多維場景，激發文旅消費活力。



讓更多遊客出行順心，許多地方實施公交免費乘坐、停車場免費開放等措施。如江蘇蘇州300多家機關企事業單位內部停車場在“五一”期間免費開放，提供了近3.5萬個停車位，緩解停車難。



讓更多遊客玩得開心，各地順應消費者從“打卡式旅遊”轉向“沉浸式體驗”的需求轉變，通過品質服務升級，構建差異化競爭優勢。在山東日照一處景區，工作人員駕駛小車沿海邊灘塗拋撒蛤蜊，讓遊客能夠輕鬆體驗趕海的樂趣。這一“花式寵客”的貼心舉措，也被網友稱讚“情緒價值拉滿”。



遊客“用腳投票”是最真實的反饋，用心用情的服務創新總會迎來回報。以雲南墨江縣為例，今年，這個縣把傳統民俗活動“抹黑臉”狂歡進行了升級，將原本不易清洗的鍋底灰替換為以咖啡粉為主要原料的抹黑臉粉。這一帶著咖香的創新也為當地旅遊提供助力——“五一”期間，全縣共接待遊客26.97萬人次，同比增長36.63%；實現旅遊消費2.67億元，同比增長39.79%。