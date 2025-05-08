甘肅天水：思政教育走出傳統課堂

中評社北京5月8日電／據光明日報報導，近日，晨光灑在甘肅省天水市第一中學的操場上，1000餘名高二學生集結出發，開啟一場青春遠足活動。隊伍行進途中，同學們互相鼓勵，歡聲笑語不斷。經過4個多小時跋涉，他們抵達了距學校30公里的隴南書院。“這次活動的目的是訓練學生的體能，磨煉學生的意志，培養他們堅忍的品格和團隊精神。”天水市第一中學校長宋廷軍說。



這場遠足正是天水市推動思政教育走出小課堂、融入社會大實踐的生動縮影。



天水市注重實踐育人和活動育人，著力貫通學校“小課堂”與社會“大課堂”，進一步拓展教育資源，豐富育人載體。依托當地革命紀念館、博物館，開發出120餘條本土化研學路線，組織逾30萬名學生走出校園，在社會實踐中開闊視野、增長見識。



在麥積區龍園小學的勞動教育實踐基地，記者看到，東側田壟間，老師拿著鋤頭指導學生們翻土整地；西側，學生兩兩組隊除草澆水；蔬菜大棚裡，香芹、小葱和卷心菜長勢良好，學生們圍在老師身邊，學習蔬菜種植的知識；大棚外的農耕文化體驗館裡，學生們戴上圍裙磨豆子、包餃子。“今天我們參與了除草、澆水、護苗、除蟲，我從中體會到勞動的艱辛和團隊協作的重要性。”麥積區龍園小學學生龍馨說。



該校教務處副主任楊慧娜介紹：“麥積區龍園小學安排各班級每周來基地開展勞動實踐，讓同學們在實踐中體驗勞動的樂趣，學習相關技能。”



近年來，天水市中小學將勞動教育納入思政課程體系，開足開齊勞動課程，積極開辟勞動教育實踐基地，開展“勞動美”實踐活動，累計創建省級勞動實踐基地6個、特色學校7所，構建起綜合勞動教育體系。



辦好思想政治理論課，關鍵在教師。2021年以來，天水市建成25個思政課名師工作室，成為推動思政教育創新發展的重要力量。