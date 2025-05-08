中國海警依法驅離日非法入我釣魚島領海船只

中評社北京5月8日電／據新華網報導，中國海警局新聞發言人劉德軍表示，5月7日至8日，日“獅子”號漁船非法進入我釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。中國海警將持續在釣魚島領海內開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。