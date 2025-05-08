中評社北京5月8日電／據新華社報導，莫羅尼消息：科摩羅主流網絡媒體《科摩羅信息》日前發表題為《美國高築關稅壁壘，中國架起經濟橋梁》的文章，強調美國政府加征關稅是單邊主義行徑，將所謂“強者優先”凌駕於合作原則之上；而中國倡導多邊主義、貿易公平，主張世界需要合作與對話。文章摘要如下：



美國加征關稅招致反制，為日益陷入經濟利己主義困擾的世界敲響了警鐘。面對美國政府加征關稅，中國譴責這一破壞性政策違背世貿組織規則、危害世界經濟。



在美國保護主義的言論背後，是經濟霸凌的邏輯。這種政策既不捍衛全球利益，甚至也沒有維護美國民眾的利益。美國前財政部長拉里·薩默斯認為這是“自殺式政策”。美國民眾實際上反而因美關稅政策受害。



美國經濟學家傑弗裡·薩克斯認為，美國貿易赤字並非他國操縱的結果。相反，這是經濟失衡造成的結果：美國數十年揮霍無度、無節制減稅與窮兵黷武毒害了美國經濟。並非中國或者其他貿易夥伴借此獲利，而是美國將自己推向毀滅。



在此背景下，中國倡導回歸多邊主義、貿易公平和國際合作，呼籲團結面對令人擔憂的局勢。世界不需要新的關稅壁壘，而需要經濟橋梁、對話與平衡。隨著緊張局勢升級，越來越多國家支持更加公平穩定的國際貿易。在這場鬥爭中，中國不僅捍衛自身利益，還捍衛世界秩序。



