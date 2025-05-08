港股連升6個交易日　收市報22775點

中評社香港5月8日電／港股下午升幅明顯收窄，恒生指數朝早曾升約290點，高見22979點，收市報22775點，升84點，連升6個交易日。主板成交額1859億元。



香港電台報導，科技指數收市報5228點，升幅約0.6%。新能源車股表現較好，理想汽車高收近半成。另外，騰訊、美團及小米都升逾1%。



友邦及滙控跌近1%，但中資金融股造好。



滬上阿姨首日掛牌，收市升幅收窄至40%，鈞達股份收市升幅擴大至20%。