中評現場：香港校園武藝教材新書發佈會

新書發佈會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月9日電（記者 段曉魯）5月8日，香港“五學並舉”之武藝校園計劃，校園武藝教材新書發佈會在饒宗文化館演藝廳舉行。校園武藝教材新書發佈會主禮嘉賓包括馮燊均國學基金會主席、香港教育大學榮譽院士鮑俊萍女士、香港立法會議員朱國強校長、港區全國人大代表凌友詩博士、華南師範大學體育科學學院教授、香港中華國術總會主席馬廉禎教授等。



武藝校園計劃項目總監黃宇帆表示，武藝教材的編寫想法已久，特別是2022年得到馮燊均國學基金會的大力支持，作為‘武藝校園計劃’項目總監，統籌整個項目的規劃及發展，教材的編寫也成為其中重要部分。教材編寫融合自己20多年的武術教育經驗，並吸取傳統，又不斷創新，思考如何讓教材既能滿足初學者，快速掌握動作要領，又可以幫助老師學生規範和提升，更重要的是能夠理解武術背後的文化內涵。確保武術內容選擇、動作編排等，可因材施教，循序漸進，符合青少年身心發展規律。



黃宇帆亦表示，馮燊均國學基金會給予的鼎力支持，讓教材的編寫和出版得以順利完成。正是基金會‘致力於國學教育的使命和擔當，復興民族文化與教育暢旺的宏願’，給予了更大的動力源泉。同時對教材編寫過程中，給予寶貴意見的教育界專家、武術界名師、心理學界及傳播界專家等表示感謝。



香港教育大學榮譽院士鮑俊萍表示，基金會成立以來，傳承文化，賡續慧命，提出‘五學並舉’主張（即：經典、歷史人物、禮儀、武藝、書法），祈望作為國學之入門，國民教育之基石。武藝是中華文化傳承的重要組成部分，《校園武藝教材》是馮燊均國學基金會出版的‘五學並舉’系列教材之一，不僅是一套教學工具，更是中華文化基因的載體。本教材調和各家，深入淺出，藉此教材繼續光大文化傳統，弘揚四維八德，融入校園，春風化雨，盼有益於教育，共同探索國學與武藝重返課程教材的路徑。



鮑俊萍亦表示，武藝不僅是強身健體的技藝，更是中華文化中‘修身、齊家、治國、平天下’的精神載體。《校園武藝教材》的出版，是踐行本基金會主張‘五學並舉’理念的關鍵一步，旨在通過武藝教育培養青少年的自律、自強、堅毅與團隊精神。



據瞭解，本教材由中國武術國際學院院長、武藝校園計劃項目總監黃宇帆主編。旨在以武藝基礎教育為主，融合傳統武藝的禮節及文化教育，促進武藝和武德的傳承。這是一套易學易練、能啟蒙武藝並啟迪智慧的校園教材。此教材專為中國傳統武藝在校園推廣而編寫，適合用於小學、中學或大學的體育課及興趣班。