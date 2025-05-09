外交部：一時的風浪掀不翻中國經濟的巨輪

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京5月9日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8日在例行記者會上表示，政策創新與市場活力同頻共振，釋放需求與豐富供給同向發力，這些正是中國經濟的韌性密碼，是中國能夠扛過外部風險挑戰、穩步高質量發展的底氣和信心。一時的風浪掀不翻中國經濟的巨輪，更阻擋不了中國人民對美好生活的追求與奮鬥。



近日，中國多個部門和機構公布了“五一”假期國內經濟表現監測數據，從客流量、零售餐飲銷售額、旅遊訂單量等多項指標看，中國消費市場在這個假期持續升溫。中國經濟迸發的強勁活力似乎與一些國際機構對中國經濟前景的擔憂形成反差，也有不少觀點認為中國經濟的韌性令其能夠扛住各種外部衝擊。



林劍表示，火爆的假日消費折射出中國經濟蓬勃向上的活力和潛力。據統計，“五一”期間全國消費相關行業銷售收入同比增長15.2%，中外人員出入境日均217.9萬人次，同比增長28.7%，其中外國人出入境111.5萬人次，同比漲幅高達43.1%，入境游銷售額增長約九成。從“中國游”到“中國購”，制度型開放舉措正在轉化為對外國遊客實實在在的吸引力。在剛剛閉幕的廣交會上，到會境外採購商人數和現場意向出口成交等多項指標刷新歷史紀錄，頭部跨國採購企業達376家，創歷史新高，反映出各國工商界繼續看好中國經濟長期向好發展。中方日前發布的《中國營商環境發展報告（2025）》更是全方位展示了中國政府為中外企業持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境的決心和誠意。



林劍指出，政策創新與市場活力同頻共振，釋放需求與豐富供給同向發力，這些正是中國經濟的韌性密碼，是中國能夠扛過外部風險挑戰、穩步高質量發展的底氣和信心。一時的風浪掀不翻中國經濟的巨輪，更阻擋不了中國人民對美好生活的追求與奮鬥。中國將始終致力於高水平開放，致力於合作共贏，致力於為世界經濟增長提供“引擎力”。