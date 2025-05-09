外交部：台灣回歸中國是二戰勝利成果

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月9日電（記者 海涵）外交部發言人林劍8日在例行記者會上表示，民進黨當局一貫打著“民主”“自由”的幌子掩飾“台獨”分裂的本質。無論其說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。



有記者提問說，台灣地區領導人賴清德在紀念二戰結束的活動上對西方國家外交官表示，台灣與歐洲正面對“新極權集團的威脅”。發言人對此有何評論？



林劍表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。1945年台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。《開羅宣言》《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有國際法律效力的文件都確認了中國對台灣的主權，奠定了戰後國際秩序的基石。



林劍指出，民進黨當局一貫打著“民主”“自由”的幌子掩飾“台獨”分裂的本質。無論其說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識。



林劍表示，我們要求有關國家恪守在台灣問題上對中方作出的政治承諾，切實約束有關人員，不為“台獨”分裂勢力的表演站台撐腰，不向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。