港立會大樓擴建主工程竣工議員官員出席儀式

行政長官李家超、立法會主席梁君彥、政府主要官員及立法會議員出席立法會綜合大樓擴建主體工程竣工儀式（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港特區立法會綜合大樓擴建主體工程竣工儀式8日舉行，香港特區行政長官李家超及立法會主席梁君彥共同主持。梁君彥致辭時表示，三年的工程挑戰巨大，必須識變、應變、求變，而成功完成也正是行政立法機關良性互動、眾志成城的最佳體現。他說，外牆新的“立”字燈光系統，體現立法會五光十色，持續發光發亮。李家超表示，特區政府會繼續鞏固行政立法關係，在行政主導和“愛國者治港”原則相適應下與立法會議員團結一致，帶領香港共創繁榮昌盛。



本屆立法會議席由70席增至90席，立法會大樓原有辦公室供不應求。立法會2021年通過撥款，以組裝合成方法，將大樓由十層加建至十四層，並會設空中花園，以及美化公眾入口等，涉款逾15億元。大樓在2022年7月開始擴建，是首次在原有公共建築物以組裝合成法擴建。工程提早數個月、於去年11月完工，議員陸續遷入辦公。



現時在立法會大樓外可以看到，添美道入口地下至十樓的三角形區域——即添美道入口有“立”字的建築部分就是擴建後新增的，往上十層樓是新增的三角形區域，頂層有以茶花為主題的空中花園。議員樓層亦由十層增加至14層。擴建完工之後，早前暫時在旁邊中信大廈工作的議員及秘書處職員可以搬回大樓，全體議員及秘書處職員可以再次在同一屋簷下工作。



8日下午，行政長官李家超、立法會主席梁君彥、政府主要官員及立法會議員出席立法會綜合大樓擴建主體工程竣工儀式，舉行切燒豬儀式並共同主持亮燈儀式——點亮大樓主入口外牆的“立”字圖案。儀式由李家超及梁君彥共同主持。隨後，李家超及梁君彥又到11樓花園種植了兩棵羅漢松。



梁君彥在儀式中發表題為《大樓擴建竣工——雙鬆肩並肩 共創好明天》的致辭。他說，歷時3年，挑戰巨大的立法會綜合大樓擴建主體工程竣工。這項工程是香港第一個在原有公共建築物上，採用“組裝合成法”(MIC)進行擴建的項目。期間既要確保立法會如常運作，又要克服地盤漏水、施工噪音、空氣污染等對議員和職員的影響，同時亦要支援在中信大廈臨時辦公室工作的45位議員。整項擴建工程其實就是一個不斷要解決問題、預防問題的過程，必須識變、應變、求變！



主體工程安全穩妥完成，並較原先計劃快了幾個月，令所有議員、所有秘書處職員都可提早而且史無前例地在“同一屋簷下”工作，提升工作效率。亦趁擴建期間，優化和美化綜合大樓多個位置，既改善了工作環境，亦增加了訪客“打卡”點，提升到訪體驗。“這些得來不易的成果，全賴政府多個部門及工程承辦商，與立法會行政管理委員會及秘書處一直緊密協作，迎難而上。這正是行政立法機關良性互動、眾志成城的最佳體現。”