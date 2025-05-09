中評鏡頭：立會大樓竣工 議員官員相談甚歡

律政司司長林定國與議員李慧琼相談甚歡（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月9日電（記者 盧哲）香港特區立法會綜合大樓擴建主體工程竣工儀式8日舉行，特區行政長官李家超、立法會主席梁君彥、多位政府主要官員及立法會議員出席。中評社記者在現場看到，在儀式開始前，官員和議員都提早抵達活動現場，交流氣氛熱烈。其中財政司司長陳茂波成為議員“最關註人士”之一，他甫一抵達，多位議員就輪流上前交談，令人猜測或許與香港現時關注的環球經貿議題有關。



中評社記者在現場看到，特首攜多位官員出席儀式，包括財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、律政司副司長張國鈞、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東、勞工及福利局局長孫玉菡等等。大多數議員也都來到現場。在儀式開始前，議員與官員交流氣氛熱烈，人群歡聲笑語。



記者注意到，財政司司長陳茂波抵達之後，多位商界、金融界議員都輪流上前與其交談，並且多位都似有備而來，表情時而嚴肅時而輕鬆侃侃而談。也許是香港社會關注的環球經貿話題，讓多位商界議員都與司長“有話要議”。



在當天的儀式上，梁君彥致辭時表示，立法會綜合大樓擴建工程的挑戰巨大，必須識變、應變、求變，而成功完成也正是行政立法機關良性互動、眾志成城的最佳體現。他說，外牆新的“立”字燈光系統，體現立法會五光十色，持續發光發亮。李家超表示，特區政府會繼續鞏固行政立法關係，在行政主導和“愛國者治港”原則相適應下與立法會議員團結一致，帶領香港共創繁榮昌盛。

