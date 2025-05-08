金文洙韓悳洙就候選人合併事宜再次談崩

中評社香港5月8日電／韓聯社報導，韓國國民力量黨總統候選人金文洙和無黨籍總統候選人初步人選韓悳洙8日下午在國會再度會面，協商總統候選人合併事宜，但展現出明顯的立場分歧。



在時長一小時的公開會面中，韓悳洙強調了應在大選候選人登記截止日（11日）之前完成候選人合併的立場，但金文洙認為應在下周進行合併，並作出大意為“未經黨內競選的無黨派總統候選人不應向國民力量正式候選人施壓”的表態。



韓悳洙提醒金文洙曾在黨內競選期間先後22次承諾將與其推舉單一候選人。韓悳洙表示，雙方合併候選人是國民的命令，無論採取哪種合併方式，只要是黨決定的，我都會接受。金文洙候選人提議推遲合併到下周，被認為是因不願合併所致。他指出，如果這件事處理不好，我們二人都會被淘汰，因此必須儘快在今明兩天得出定論。



金文洙則表示，我始終認為應當合併候選人，從未表明拒絕合併的立場。他指出，如有意競選總統，韓悳洙候選人理應入黨，不該一直當黨外人士。金文洙此言意在指責韓悳洙在不參加黨內競選的情況下企圖“不戰而勝”。韓悳洙對此表示，因曾擔任代總統職務，負責與美國協商關稅政策，故沒能入黨參加黨內競選。如果成功實現合併，將立即加入國民力量黨。



金文洙向韓悳洙說，我已經走完了國民力量黨內選舉的全部程式，您不應該現在才來質問我“為何不履行合併承諾”。他說，指責合法當選的總統候選人不履行承諾，這在全球政黨發展史上恐怕未曾出現過。不僅是我自己，與我一道參加黨內競選的候選人也對被當作（韓悳洙）的陪襯表示不滿，認為不得不對黨方面提起索賠訴訟。這並不是推舉單一候選人，而是讓我“讓位”。韓悳洙反駁稱，在國家整體局勢和國民、黨員的希望面前，推遲一週合併候選人不合禮數。



二人還就國民力量領導班子繞過金文洙力挺韓悳洙參選的說法針鋒相對。金文洙譴責稱，黨領導班子不顧合法當選的總統候選人，反而幫助黨外人士，這是嚴重脫離正軌的行為。韓悳洙對此劃清界限，稱自己從未同領導班子就相關事宜進行過討論，也從未接過國民力量黨議員打來的電話。



金文洙和韓悳洙前一天曾在首爾鐘路區舉行會晤，就推舉單一候選人事宜進行談判，但也無果而終。