豐田預計本財年淨利潤減少34%受美關稅影響

中評社香港5月8日電／共同社報道，豐田汽車公司8日發佈了2025財年（2025年4月至2026年3月）合併業績預期，預計淨利潤較上財年減少34.9%至3.1萬億日元（約合人民幣1550億元）。關於美國特朗普政府關稅政策的影響，暫時計入了今年4月和5月這兩個月部分，預計反映主營業務盈利狀況的營業利潤將縮水1800億日元。假如全年受到關稅影響，則將縮水1萬億日元左右。日元走高也將成為不利因素。該公司預計銷售會持續堅挺，但若美關稅政策長期化，業績存在進一步下滑的風險。



汽車產業是日本的基礎產業，相關供應鏈涵蓋眾多行業，美關稅可能會對整個國內經濟產生影響。社長佐藤恆治在東京召開記者會，就未將6月以後的美關稅影響計入預期解釋稱“很難預測未來”。



預計2025財年銷售額增加1.0%至48.5萬億日元，營業利潤減少20.8%至3.8萬億日元。匯率計算前提是1美元兌換145日元，與上財年的1美元兌換153日元相比，日元匯率升值8日元。日元每升值1日元則對全年營業利潤的拉低作用為500億日元左右。



2025財年豐田單獨（含雷克薩斯）的全球銷量預期較上財年增加1.2%至1040萬輛。



同時公佈的2024財年合併財報銷售額為48.0367萬億日元（增加6.5%），創歷史新高。淨利潤為4.765萬億日元（減少3.6%），日元走低等產生了積極作用。