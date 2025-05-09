快評：“脫中入北”走不下去　回頭是岸

中評社快評／賴清德日前接受媒體專訪，否認主張“脫中入北”，稱那是學者針對美國對等關稅提出的策略。賴清德改口，說明他清楚“脫中入北”走不下去，會到處碰壁，也想撇清與這一怪名詞的關係。



沒有主張“脫中入北”？4月9日賴清德主持民進黨中常會，邀請台灣“中研院”研究員吳介民做專案報告。吳在報告中拿出各式各樣的數據圖表，論證“脫中入北”的合理性與正當性。賴清德對此大力贊同。此後，民進黨當局開始大肆鼓吹“脫中入北”。



什麼是“脫中入北”？有什麼企圖？藍營人物邱毅說，這是賴清德的“台獨”意識與媚美情結的融合，因為“台獨”，賴清德想抗中保台，所以想脫中；因為媚美，賴清德想抱美國大腿，所以渴望入美。入美，實在太噁心，所以改稱入北。



“脫中入北”自提出之日起就不斷遭質疑、嘲諷，人人皆知走不下去。其一，兩岸經貿互補互利的大格局無法動搖；其二，大陸、歐盟、日韓、東南亞國家等逐漸站到同一陣線，對抗美國，特朗普發動的關稅戰敗象已露。國際大勢如此，台灣“脫中入北”如何生存？！



扭曲台灣企業投資方向，讓兩岸經濟脫鈎斷鏈，是“脫中入北”的真正目的。“脫中入北”走不下去，賴清德被迫改口，但口改心不改，不撞南牆不回頭。“脫中入北”必敗，奉勸賴當局及早修改政策，回頭是岸。