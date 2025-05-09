關稅戰逆全球化　資金撤出美元

“對等關稅”出台之後，資金正在美國和全球經濟預期走弱的時候流出美國，這表明美元資產不再是全球的“安全避風港”。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月9日電／據大公報報導，過去40多年的全球化過程中，海外資金持續通過美國貿易逆差流入美國，支撐起美國的高負債、高內需的增長模式。若通過“對等關稅”來壓縮自身貿易逆差，最終美國將面臨變相的債務危機。



4月2日“對等關稅”出台之後，美國金融市場顯現出了逆全球化的衝擊。美元明顯走弱，美國國債收益率上揚，這與過往美債收益率和美匯指數同向變化的走勢形成了反差。



此前的3年多時間裡，美國處在貨幣偏緊的狀態中，美聯儲的決策是影響市場的主要因素。由於美聯儲同時是美債的需求方和美元的供給方，因此當貨幣緊縮預期升溫的時候，代表美聯儲對美債的需求下降，導致美債收益率上行；同時美元供給減少，導致美元走強。而美聯儲寬鬆預期升溫的時候，美債收益率和美匯指數同步回落。



相較而言，全球資金同時是美債和美元的需求方。因此，當全球資金撤離美國的時候，就會出現美債收益率上行和美匯指數下行的組合。這正是4月2日之後在美國金融市場發生的情況。



從更長的周期來看，資金流出美國市場的情況時有發生。然而，過去資金往往是在美國和全球經濟向好的時候，因風險偏好上升，所以從美國流向新興市場國家以獲取更高的收益；在美國和全球經濟走弱的時候，全球資金反而會在避險情緒的推動下流回美國。但4月以來反常的是，資金正在美國和全球經濟預期走弱的時候流出美國。這表明，美元資產這一曾經的全球“安全避風港”已不再被海外資金所信賴。



儲蓄的定義是收入減去消費，所以GDP（國民收入）減去國內消費就是“國內儲蓄”。將其代入支出法GDP的定義式（GDP＝國內消費＋國內投資＋貿易順差），就得到了如下新形式的國民收入恆等式：貿易順差＝國內儲蓄－國內投資。



上述式子說明，一個國家如果有貿易逆差，就說明其國內儲蓄小於國內投資，所以需要通過貿易逆差的形式借入外國儲蓄，以彌補國內儲蓄的不足。如果美國要通過“對等關稅”壓縮貿易逆差，就會同時減少流入美國的外國儲蓄的數量，進而讓美國的債務接續出現問題。

美國債務無以為繼



美國所積累的債務（無論是內債還是外債）均用美元計價和償付，所以美國不存在債務硬違約的可能──美聯儲多印點美元總能把債給還上。但美債價格大跳水（美債收益率大漲）的變相債務違約卻是完全可能的，而且這種可能性會因為“對等關稅”政策而顯著上升。