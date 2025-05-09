印巴空戰顛覆世界對中國武器的認知

中評社北京5月9日電／據大公報報導，印巴在克什米爾地區爆發新的衝突，兩國共出動上百架次戰機對戰。據巴基斯坦官方證實，巴方以中國殲－10C戰機成功擊落了多架印度戰機，當中包括最少一架法製四代半的“陣風”戰機，這是中國戰鬥機在實戰中首次取得空對空擊殺戰果，震驚世界。此次空戰影響深遠，有評論指出具有“劃時代”意義，在軍事科技領域，中國早已不是追趕者，而是規則的重新定義者，世界軍力將面臨重新評估。



取得實戰空對空擊殺戰果



印度空軍於當地時間5月7日凌晨發動“朱砂行動”（Operation Sindoor），對巴境內的“恐怖主義設施”進行了襲擊。巴基斯坦立即作出了反擊。戰事結束後，印度始終三緘其口，不願透露任何消息。但從巴方以及多個西方媒體的報導，則可以看到印度遭遇了重大失敗。



巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克7日在議會發言時透露，巴方使用了由中國製造的殲－10C戰機擊落5架印度空軍的戰機，其中包括3架法製“陣風”戰機。美媒CNN也報導，一名法國高級情報官員透露，一架由印度空軍操作的“陣風”戰機被巴基斯坦擊落，法方正在調查是否有不止一架“陣風”戰機在夜間被巴基斯坦擊落。《紐約時報》的一篇報導援引了三位官員、當地媒體以及目擊者的說法，稱“至少有2架戰機”在印度境內及印控克什米爾地區墜毀。



如果上述消息屬實，則意味著兩個“首次”：中國四代半戰機在實戰中首次取得空對空擊殺戰果、法製“陣風”戰機首次在實戰中出現戰損。這是前所未有的結果，有人形容：既是一個時代的終結，更是一個時代的開端。那麼，在此次印巴空戰中，中國製造的武器“贏”在何處？



據巴官方信息，此次升空的為殲－10C。這是由中國成都飛機工業集團設計和製造的單發多用途戰鬥機。巴基斯坦是除中國以外唯一裝備殲－10C戰機的國家，於2020年訂購了36架殲－10CE出口型戰機及250枚霹靂－15E導彈，首批6架於2022年交付，現役總數達20架。



在殲－10C出現以來，一直遭到外國評論的質疑，認為與F－16戰機、“陣風”戰機相比，在武裝掛載量、噴射發動機可靠度均較低，且缺乏實戰經驗，即便價格僅有歐美同級機型的四分之一，也難獲市場青睞。但事實卻證明，巴基斯坦空軍選擇中國武器作為一體化建設的基礎，繼承了中國武器的優點，並通過高質量的演練，在最大程度上發揮出戰鬥能效。