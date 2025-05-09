印巴緊張局勢出路在何方

5月8日，人們聚集在巴基斯坦旁遮普省拉瓦爾品第的印度無人機襲擊現場附近。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據新華社報導，印度與巴基斯坦7日交火之後，雙方緊張局勢持續。專家認為，印巴如何看待7日軍事行動結果、繼而採取下一步行動，是短期內局勢走向的關鍵；從根本上看，協商對話仍是解決問題的最終出路。



進展：印巴雙方官員“有接觸”



巴基斯坦副總理兼外長達爾7日晚在接受電視採訪時披露，印度7日軍事行動之後，巴印雙方“國家安全顧問間有接觸”。



另據報導，印度4月30日宣布改組國家安全顧問委員會，任命對外情報機構研究分析處前負責人喬希擔任委員會主席。一天後，巴方5月1日任命巴三軍情報局局長馬利克擔任巴國家安全顧問。



巴基斯坦分析人士認為，巴印雙方各自任命資深情報部門官員擔任國家安全顧問，意在建立非常規渠道用來溝通與“過招”。



自印控克什米爾地區4月22日發生造成重大人員傷亡的槍擊事件以來，印巴緊張局勢不斷升級。印度軍方7日凌晨對巴基斯坦境內及巴控克什米爾地區多處目標發動軍事打擊，巴方隨即反擊並稱擊落多架印軍戰機。



巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里7日晚說，印軍7日以來襲擊已致巴方31人死亡，57人受傷。