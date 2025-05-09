梵蒂岡選出新教皇　名號利奧十四世

5月8日，在梵蒂岡城，來自美國的樞機主教羅伯特·普雷沃斯特當選新一任天主教羅馬教皇后向民眾致意。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據大公文匯全媒體報導，本港時間9日淩晨1時10分左右，梵蒂岡宣布，來自美國的樞機主教羅伯特·普雷沃斯特當選第267任天主教教皇，稱為利奧十四世。他是史上首位來自美國的教皇。當天稍早時，西斯汀教堂屋頂上的煙囪冒出白煙，象徵133名樞機主教選出新教皇，全世界14億天主教徒有了一位新領袖。利奧十四世當天登上聖伯多祿大教堂的陽台，他以“願你們平安”為開場白，稱人們需要永遠處於和平之中，希望教會能“貼近那些受苦的人們”。



利奧十四世是自1900年以來，第五位在秘密會議兩天內選出的教皇。當地時間8日晚7時許（本港時間9日淩晨1時許），執事級首席樞機、法國人曼貝蒂在陽台上宣布“我們有教皇了（Habemus Papem）！”並介紹新教皇的名號“利奧十四世”。新教皇隨後首次向全世界發表講話，並頒賜他的第一個宗座降福──“降福羅馬城和全世界（Urbi et Orbi）”。



長期在秘魯工作



現年69歲、出生於芝加哥的普雷沃斯特被認為是“妥協候選人”。他長年在秘魯傳教與服務，對擁有最多天主教徒的拉美地區十分熟悉。美媒稱，他2014年被派往秘魯奇克拉約教區擔任主教，直到2023年才被調往羅馬，出任掌管全球主教任命事務的梵蒂岡主教部部長，手握大權。



與方濟各一樣，普雷沃斯特致力於幫助窮人和移民。他曾表示，主教不應該是“坐在自己王國裡的小王子”，而應該保持謙卑。2022年，他幫助方濟各推動了最重要的教會改革措施之一：任命3名女性為負責審查主教提名的委員會成員。在秘魯擔任主教期間，他反對一項將性別議題加入學校課程的政府計劃，並表示性別意識形態“令人困惑”。



四輪投票即冒白煙



來自五大洲的133位樞機7日開始舉行秘密會議，選舉新一任教皇，但當天的首輪選舉未有結果，西斯汀教堂煙囪在當天晚上9時許（本港時間8日淩晨3時許）冒出黑煙。當地時間8日，133位樞機主教開始第二日的秘密會議，但在上午11時50分左右西斯汀教堂煙囪再度冒出黑煙，標誌著上午兩輪投票都沒有結果。