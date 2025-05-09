歐盟擬對逾8300億美國商品加徵關稅

美歐汽車貿易對比。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月9日電／據大公報報導，歐盟8日公布一份清單，稱若與美國的關稅談判破裂，歐盟將對價值950億歐元（約8333億港元）的美國進口商品加徵報復性關稅，波音飛機和美國汽車將成為主要打擊目標。歐盟委員會同日還宣布，將針對美國的“對等關稅”等政策向世貿組織（WTO）提起訴訟。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟始終致力於與美國通過談判達成解決方案，同時“我們也在為各種可能性做準備”。



歐盟公布的這份美國商品關稅清單主要涵蓋工業和農產品領域，包括價值105億歐元的飛機、103億歐元的汽車零部件、20億歐元的汽車，以及約13億歐元的美國葡萄酒、啤酒和烈酒。



此外，歐盟也正在評估是否限制4.4億歐元對美出口的鋼鐵廢料與化學品，手段可能包含配額許可制度，甚至禁止出口。歐盟委員會將就該清單啟動公眾諮詢至6月10日。



歐盟委員會負責貿易和經濟安全等事務的委員謝夫喬維奇近期一直在與美國政府就關稅談判，但進展甚微，外界預計美國大部分的關稅將維持。謝夫喬維奇7日表示，若與美方談判破裂，歐盟將採取報復性措施。



歐盟委員會估計，自美國總統特朗普今年1月上任以來，美國已對價值約3800億歐元（約3.3萬億港元）的歐盟出口商品徵收關稅，覆蓋了歐盟對美出口總量的70%。歐盟批評美方此舉“推高企業成本、阻礙經濟增長、助長通脹並加劇了經濟不確定性”。



歐盟表示，不會採取簡單對等報復，而是力圖在最小化對本國供應鏈影響的同時，最大程度打擊美方利益。



此次歐盟反制清單中，波音飛機和美國製造的汽車將成為主要針對目標。波音公司的客戶包括法航、荷航和德國漢莎航空公司等歐洲主要航空公司。其中不少航空公司已經表示，不會接受收取額外關稅的飛機交付。



波音在歐洲的最大客戶之一瑞安航空CEO奧利里此前表示，如果關稅導致成本上升，將考慮取消其價值330億美元的波音737 MAX訂單。



歐盟向WTO提起訴訟



美國商務部數據顯示，去年美國從歐盟進口了價值超過523億美元的新車。而在美國出口到歐盟的價值113億美元的汽車中，大部分是德國製造商寶馬和梅賽德斯─奔馳生產的SUV。