內地女偽造文憑入讀港大碩士　判囚240日

資料圖：女子以假學歷入讀港大今日判刑。（圖片來源：大公文匯全媒體） 中評社北京5月9日電／據大公文匯全媒體報導，內地女子於4年前向香港大學訛稱曾在哥倫比亞大學就讀，以取得香港大學碩士課程取錄。涉案28歲女子早前承認一項欺詐手法取得服務及一項管有虛假文書罪，案件今日（8日）於沙田裁判法院判刑，署理主任裁判官鄭紀航判被告監禁240日。



28歲被告李思萱，持有雙程證。被告承認於2021年12月13日至2024年7月19日，在香港以欺騙手段，即向香港大學職員訛稱擁有紐約市哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。被告亦於2024年7月20日或前後，在香港，明知或相信有關虛假文書，即一張看來看來是由香港大學同年6月12日發給她的證書屬於虛假，而在無合法權限或解釋下保管或控制該文書。她原被控為取得入境證而作出虛假陳述罪獲撤回。



署理主任裁判官鄭紀航指，被告不誠實取得香港大學的學位後，仍進一步管有偽造的畢業證書，並在假的證書上指其成績優異，貫徹其不誠實的行為，認為所認兩罪不能全部同期執行，最終以監禁300日作量刑起點，考慮被告認罪獲減刑及部分刑期分期執行，判被告總刑期240天。