網民熱議賣港口：李澤钜隱身幕後控制？

上圖：長和出售巴拿馬運河港口等資產，引發廣泛輿論反響，成為網絡熱門話題。下圖：網上有評論質疑李澤钜是港口交易的幕後控制者。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月9日電／據大公報報導，長江和記集團3月宣布向美國貝萊德財團出售巴拿馬運河港口等資產，引發廣泛輿論反響，成為網絡熱門話題。網民紛紛表示，沒有國哪有家，企業家應有家國情懷。一旦交易中的港口落入美國人手中，必將損害國家利益和國家安全。



“公道在人心、當思身後名。”有網民直指，李澤钜作為李家的接班人，“在港口買賣的風雲變化中隱身幕後控制全局？”有關企業過去在國家發展中獲得巨大利益，在關鍵時刻更應該聽聽國家和人民的聲音，莫再裝聾作啞，不要一意孤行。如果在大是大非面前選擇站在國家對立面，必將受歷史的審判。



“不管他是多麼了不起的商人，首先他是中國人。”“商人雖然逐利是本性，但商人也該有家國情懷，沒有國哪有家呀？”對於所謂“在商言商”的辯解，網民並不買賬。



“比李嘉誠更厲害的角色”



網民“曙光流星”指出，李嘉誠成為明面上的焦點，但李澤钜是李家的接班人，“隱藏幕後，秘密操縱，每個環節盡顯聰明果斷，卻被人遺忘”，是“比李嘉誠更厲害的角色”。網民“Nelly Mu”認為，做一個有底線的商人應成為道德標準考量的一點。沒有底線的商人中國歷史上有很多，最終的下場都不怎麼好，不管前期賺多少，最後都是悲慘的結果。



網民“書生殺手”指出：“美國不讓荷蘭賣光刻機給中國；中國要收購韓國美格納半導體，美國直接掐斷；台積電想為華為代工高端芯片，美國不准；祖國想買烏克蘭的馬達西奇，它又橫插一腳，硬生生攪黃；可美國資本收購李嘉誠43個港口，某些人現在說是商業自由！”



網友“右岸相吟”亦直斥：“那些嘰嘰歪歪替李家質疑自己企業為什麼不能賣的，問問ASML先進光刻機為什麼不能賣到中國？英偉達頂級GPU為什麼不能賣給中國？那些港口是他李家自產的嗎？何況是上市公司，怎麼就不用咱監管了？”

“想想資敵者下場吧”



網民們進一步指出，一旦港口的控制權落入美國人手中，必將損害國家安全和國家重大利益，賣港口就是資敵。國家有關部門已經清晰表明了國家的關切和警示。