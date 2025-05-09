全民健身創新：跑出新花樣，跑出新方向

運動員在2025國際輪滑馬拉松巡回賽（上海站）中。（圖片來源：賽事組委會供圖） 中評社北京5月9日電／據人民日報報導，近年來，各地積極開展各類路跑賽事，不僅有力推動了全民健身的發展，還為科技創新拓展了應用場景，為鄉村全面振興、城市發展開辟了新賽道。歡迎讀者跟隨本期策劃，在奔跑中感受風吹過臉龐的味道，感受日新月異的變化。



人機共跑中領略科技加速度



機器人也能跑21.0975公里的半程馬拉松？



不久前，全球首個人形機器人半程馬拉松與2025北京亦莊半程馬拉松共同起跑。報名、抽簽、交費……記者沉浸式地體驗了這場充滿未來感的比賽。



“同步報名、同一賽道、同時起跑”。早晨7點半，發令槍響，機器人與運動員同時衝出起跑線。



去年的2024北京亦莊半程馬拉松上，人形機器人“天工”前來加油打氣。今年，“天工”從啦啦隊隊員變成跑者，最終以2小時40分42秒的成績奪冠，不僅超越了所有參賽機器人，還超過不少人類運動員。



人類跑馬拉松，比拼的是體力和耐力，機器人跑馬拉松比的是什麼？



“馬拉松是對人形機器人行走、奔跑、全身協同、具身智能等能力的最佳檢驗場景之一，也是對其可靠性、耐用性的一次綜合測試。”北京經開區管委會副主任梁靚表示。



從賽道地形看，全程涵蓋了平地、上下坡、拐彎等多種複雜路況，對機器人本體、感知、運控算法等是一場全方位的考驗，長距離還對續航能力提出挑戰。



本次賽事設置了若干機器人補給站，為參賽隊伍提供所需要的電池、安全設備和輔助工具。比賽過程中，人形機器人配有操作手、工程師等，既允許操作手跟隨奔跑，也允許採用遙控操作的方式，並且有專屬保障車輛跟隨。