粵多招促入境消費　吸引更多港人北上

廣東推出多措施吸引港澳居民北上消費。圖為民眾在廣州購買手機產品。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京5月9日電／據香港文匯報報導，廣東省政府官網7日發布《廣東省提振消費專項行動實施方案》（以下簡稱《方案》），提出積極促進入境消費，持續提升通關便利化和服務保障水平，吸引港澳居民來粵消費。《方案》還強調要加力擴圍實施消費品以舊換新，並擴大消費品以舊換新主體參與範圍，完善境外人士參與流程。華南城市研究會常務副會長、粵港澳大灣區創新智庫常務副主席姚育賓受訪時表示，《方案》明確了吸引入境消費的多項措施，包括提高境外旅客在粵住宿餐飲、交通出行、購物支付、通信、就醫等環節便利化水平，吸引更多港澳居民北上消費。



這份由廣東省人民政府辦公廳印發的《方案》，從八個方面提出三十一項措施。其中，《方案》提出積極促進入境消費。持續提升通關便利化和服務保障水平，吸引港澳居民來粵消費。支持廣州、深圳、珠海、汕頭、江門、潮州等地市推出優質特色入境旅遊線路和服務，提高境外旅客在粵住宿餐飲、交通出行、購物支付、通信、就醫等環節便利化水平，打造入境旅遊首站城市和樞紐城市。支持廣州深化國際消費中心城市培育建設，支持深圳積極爭創國際消費中心城市。加快推進廣州、深圳市內免稅店試點建設，在具備條件的口岸增設免稅店，在大型商圈、商業綜合體設立離境退稅服務點。支持具備條件的民宿、公寓和國際青年旅舍接待外籍人員入住。



港人冀推港幣電子支付



“每逢節假日我經常到珠海、深圳等行街、食飯、遊玩。”香港居民朱姨坦言，對於年紀較大的港人來說，如果未綁定內地銀行賬號，北上移動支付的實名認證存在困難，期待廣東在購物支付方面有更便利化措施，譬如支持港幣電子支付。而現在粵港在攜帶消費品通關方面仍有一定限制，建議擴大肉禽蛋類、中藥品及滋補品等可攜帶通關的消費品範圍，並增設快速通關“白名單”，讓跨境消費更加暢通。



倡簡化灣區消費糾紛處理



“隨著‘港車北上’推進，自駕跨境出行日趨便利，但在廣東部分停車場仍遇到港澳車牌無法識別帶來的“停車難”，建議廣東更多城市加快完善港澳車牌識別系統與充電設備，在口岸也可增設‘經常往返旅客通道’。”港青吳佳慧表示，由於地域及文化差異，港人在內地消費過程中會遇到商品質量標準、退換貨政策等問題，加上兩地法律程序不同，使得維權成本高且效率低，建議粵港政府攜手設立灣區消費者投訴與調解平台，簡化跨境消費糾紛處理流程。