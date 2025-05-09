去年全國演出市場總收入近八百億元

“五一”假期，全國二十多個音樂節輪番開唱。在北京，延慶、昌平等地舉辦了多場音樂節，吸引不少歌迷，現場氣氛熱烈。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月9日電／據人民日報報導，剛剛過去的“五一”假期，文藝演出市場熱度持續攀升。據中國演出行業協會數據，“五一”假期全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次3.35萬場，票房收入21.59億元，觀眾人數1031.59萬人次。國家藝術院團精心策劃優秀經典作品集中展演，推出27個劇目52場演出；全國5000人以上大型營業性演出票房達12.12億元，陶喆、張傑、時代少年團等的演唱會和江蘇常州太湖灣音樂節等演出項目熱度居高；演唱會門票預售火熱，孫燕姿、鳳凰傳奇等的演唱會開票即售罄。



過去一年，演唱會、音樂節的場次、票房成績屢創新高，小劇場、演藝新空間和線上演出持續“圈粉”，演出“走出去”亮點頻頻，演出市場表現活躍，對文旅消費拉動作用明顯。



日前舉辦的2025中國（成都）演出交易會上，中國演出行業協會發布最新數據顯示，2024年全國演出市場總收入796.29億元，同比增長7.61%。其中演出票房收入579.54億元，其他收入216.75億元。



“為一場演出奔赴一座城”，2024年，大型演唱會和戶外音樂節的熱度持續攀升。大型演出平均跨城觀演率保持在60%以上，除演出票房收入外，直接帶動觀眾綜合消費超2000億元。



“優質演出產品地區供給差異持續縮小，大型演出在全國分布更均衡，中心城市周邊的三、四線城市演出市場取得長足發展。2024年，大型演唱會共覆蓋30個省份、180座城市。”中國演出行業協會會長劉克智介紹。



文旅融合成為音樂節實現差異化競爭的重要方向。“不少音樂節都會結合當地的民族民俗文化和城市定位，聯動高鐵票和門票等進行內容創新和宣傳推廣。”劉克智說。