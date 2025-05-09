海外華人：弘揚正確二戰史觀　共襄民族復興

中俄音樂家近日在俄羅斯聖彼得堡舉行的“永恒的懷念”音樂會上表演，紀念二戰勝利八十周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據人民日報海外版報導，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典之際，中國國家主席習近平在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑒 共創未來》的署名文章。海外華僑華人對此給予高度關注，紛紛表示，海內外中華兒女要深刻銘記歷史，堅定捍衛二戰勝利成果和國際公平正義，繼續把無數先烈開創的偉大事業推向前進。



“中國作為二戰亞洲主戰場的地位得到普遍認可”



習近平主席在署名文章中指出，我們要堅持正確二戰史觀。中國、蘇聯分別作為第二次世界大戰的亞洲和歐洲主戰場，是抗擊日本軍國主義和德國納粹主義的中流砥柱，為世界反法西斯戰爭勝利作出決定性貢獻。中國人民抗日戰爭開始時間最早、持續時間最長。在中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中華兒女前赴後繼、勠力同心，付出巨大犧牲打敗了窮凶極惡的日本軍國主義者，譜寫了抗日戰爭勝利的偉大篇章。對於習近平主席在署名文章中提到的“堅持正確二戰史觀”等論述，華僑華人產生了強烈共鳴。



“80年前，包括中國、蘇聯在內的全世界正義力量同仇敵愾、英勇戰鬥，付出了慘烈犧牲，最終贏得來之不易的和平。”俄羅斯華僑華人聯合總會常務副會長兼秘書長吳昊說，中國人民能夠以落後的武器裝備，打敗經濟實力和軍事裝備遠比自己強大的侵略者，絕不是偶然的。在中國共產黨倡導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中華兒女前赴後繼、勠力同心，才最終挽救了民族危亡。近年來，隨著中俄友好關係發展和民間交往深入，俄羅斯民眾對中國人民抗戰歷史的認識穩步提升，中國作為二戰亞洲主戰場的地位得到普遍認可。今年中俄舉行的一系列紀念活動，必將進一步加深兩國民眾對這段歷史的認識，促進民間友好往來。



這些天，莫斯科市內街道、廣場上布置了許多旗幟等裝飾物，處處洋溢著“勝利日”的節日氛圍。“中國、蘇聯在二戰中占據著舉足輕重的地位，堅持正確的二戰史觀意義重大。”俄羅斯華僑華人青年聯合會執行會長朱餘克說，堅持正確的二戰史觀，是對歷史事實的尊重，也是對無數先烈的告慰，能讓世人深刻銘記戰爭的殘酷，珍惜來之不易的和平。同時，正確的歷史觀更是維護世界和平穩定的基石。衹有正視歷史，才能從慘痛教訓中汲取智慧，防止戰爭悲劇重演。此外，這也有助於傳承全世界正義力量的深厚情誼，為當今國際合作築牢歷史根基，攜手應對全球性挑戰。



“歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。”加拿大華人文化藝術團體聯合會主席張儉介紹，為了銘記歷史，由加拿大多個華人社團參與的大型音樂舞蹈史詩《和平頌》即將上演。它以多種形式講述二戰史實，不僅有《松花江上》《黃河大合唱》等反映中國抗戰的歌曲，也有華人團體採訪參與駝峰航線、支援中國抗戰的加拿大老兵、華裔飛行員的視頻。我們希望更多華僑華人年輕一代瞭解先輩毀家紓難支持中國抗戰的故事，賡續家國情懷和民族精神，養成正確的歷史觀。