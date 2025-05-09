詳訊：習近平同俄羅斯總統普京會談

當地時間5月8日上午，俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月9日電／據新華社報導，當地時間5月8日上午，俄羅斯總統普京同中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。兩國元首就中俄關係和重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推動中俄關係穩定、健康、高水平發展；共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國際公平正義。



5月的莫斯科，天高雲闊。習近平乘車抵達時，克里姆林宮司令在下車處迎接。普京在喬治大廳為習近平舉行隆重歡迎儀式。在莊嚴的迎賓曲中，習近平和普京分別從喬治大廳兩側沿紅地毯健步走到大廳中央，親切握手合影。軍樂團奏中俄兩國國歌。



兩國元首先後舉行小範圍、大範圍會談。



習近平指出，近年來，在雙方共同努力下，中俄關係保持穩定、健康、高水平發展態勢，長期睦鄰友好、互利合作共贏成為兩國關係的鮮明特徵。兩國政治互信根基越扎越深，務實合作紐帶越系越牢，人文交流和地方交往越來越紅火，新時代的中俄關係更加從容自信、穩定堅韌。歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。



習近平強調，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史册的歷史貢獻。當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將同俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衛二戰勝利成果，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。



兩國元首聽取了兩國有關部門負責人關於各領域合作的情況匯報。