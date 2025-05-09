中國和俄羅斯關於全球戰略穩定的聯合聲明

中評社北京5月9日電／中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於全球戰略穩定的聯合聲明



在第二次世界大戰勝利和聯合國成立80周年之際，中華人民共和國和俄羅斯聯邦（以下稱“雙方”）強調維護和鞏固全球戰略穩定極其重要。鋻於當前國際社會在國際和地區安全領域面臨嚴峻挑戰，雙方遵循兩國元首重要共識，重申就全球戰略穩定已簽署的聯合文件精神和其中所闡述的原則立場，並進一步聲明如下：



雙方堅信，各國人民命運與共，各國及各組織不能以犧牲他國安全來保障自身安全。雙方呼籲各國堅持全球和地區安全平等且不可分割原則，全力消弭國家間的衝突，共同在全球構建全面、綜合、可持續安全。



雙方強調維持建設性大國關係對解決全球戰略性問題的重要性。核武器國家對國際安全和全球戰略穩定負有特殊責任，應摒棄冷戰思維和零和博弈，並放棄採取引發戰略風險的舉措。應通過平等對話和相互尊重的磋商解決關切，增進信任水平，避免危險誤判。



遺憾的是，並非所有核武器國家都奉行上述立場。雙方關切地指出，核武器國家緊張關係升級，甚至到了面臨直接軍事衝突的地步，戰略領域的問題和挑戰層出不窮，發生核衝突的風險上升。



新老軍事聯盟和同盟的破壞性、擴張性極強，某些核武器國家在其他核武器國家周邊敏感地區建立或擴大常設軍事基地，炫耀軍事實力，進行武力施壓，或實施威脅他國核心安全利益的敵對行為，成為最亟待消除的戰略風險之一。



與此同時，軍事設施和先進攻擊性、防禦性武器的前沿部署不斷增強，在加強反導攔截能力的同時，還可用來執行戰略任務特別是“斬首行動”，這一動向引發嚴重關切。

