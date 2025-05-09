中俄關於深化全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明

中評社北京5月9日電／中華人民共和國和俄羅斯聯邦在紀念中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衞國戰爭勝利和聯合國成立80周年之際關於進一步深化中俄新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明



應俄羅斯聯邦總統普京邀請，中華人民共和國主席習近平于2025年5月7日至10日對俄羅斯聯邦進行國事訪問。兩國元首在莫斯科舉行正式會談，共同簽署並發表本聯合聲明。5月9日，習近平主席出席紀念蘇聯偉大衞國戰爭勝利80周年慶典。



中華人民共和國和俄羅斯聯邦（以下稱“雙方”）聲明如下：



一

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭、蘇聯偉大衞國戰爭勝利80周年。第二次世界大戰是人類歷史上的一場空前浩劫。中國和蘇聯分別作為亞洲和歐洲主戰場，站在抵禦日本軍國主義和納粹德國及其仆從國進攻的最前線，是抗擊軍國主義和法西斯主義的兩支中堅力量。中國人民和蘇聯人民遭受了外來侵略帶來的巨大磨難和異常嚴酷的戰爭洗禮，肩並肩展開艱苦卓絕的鬥爭，相互給予無私援助，付出巨大犧牲，取得偉大勝利，為捍衞人類尊嚴、重建世界和平建立了偉大的歷史功勛。



日本軍國主義和納粹德國的失敗宣告了法西斯分子以反人類意識形態主宰世界的圖謀破產，徹底粉碎了其奴役各國人民以及扼殺其他民族文化、民族認同和傳統價值的企圖。



當今世界，中國和俄羅斯肩負維護正確二戰史觀的共同責任和使命。中俄雙方將永遠銘記兩國人民維護世界和平的正義壯舉，緬懷為子孫後代自由和獨立而犧牲的數千萬英烈以及遇害的無辜平民，向在戰爭年代立下戰鬥功勛的老戰士和英雄的後方勞動者致以崇高敬意。雙方將繼續重視教育年輕一代以前輩為楷模，堅守永不磨滅的愛國主義精神，培養對祖國和人民的責任擔當、弘揚為實現國家和平與繁榮勇於犧牲的大無畏精神。

