中俄關於加強合作維護國際法權威的聯合聲明

中評社北京5月9日電／中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於進一步加強合作維護國際法權威的聯合聲明



一、中華人民共和國和俄羅斯聯邦重申雙方新時代全面戰略協作伙伴關係。雙方堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，堅定維護聯合國在國際事務中的核心作用。雙方重申2016年《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於促進國際法的聲明》。



二、中華人民共和國和俄羅斯聯邦認為，國際法的編纂和逐步發展必須考慮聯合國主導下的世界多極化這一現實。雙方支持各國盡可能廣泛地參與聯合國條約及其統一解釋和適用。雙方也注意到在符合有關區域和成員國最大利益的情況下，發揮金磚國家、上海合作組織等區域、次區域、跨區域多邊機制、組織和一體化平台的潛力以制定國際法規則的重要性。



三、中華人民共和國和俄羅斯聯邦重申全面遵守《聯合國憲章》、1970年《關於各國依〈聯合國憲章〉建立友好關係及合作之國際法原則之宣言》及其所反映的完整和相互依存的國際法基本原則，包括主權平等和領土完整、不干涉內政、禁止在國際關係上威脅或使用武力、各民族平等及自決、和平解決國際爭端、善意履行國際義務、國際合作等原則。兩國遵循和平共處五項原則。國際法原則是多極化世界體系、以合作共贏為核心的公正合理的國際關係、構建人類命運共同體、建立平等和不可分割的安全與經濟合作共同空間的基石。



四、中華人民共和國和俄羅斯聯邦共同認為，主權平等原則對國際關係的穩定至關重要。根據此原則，各國在獨立、平等的基礎上享有權利，並在相互尊重的基礎上承擔義務和責任。



五、各國享有平等地參與制定、解釋和適用國際法的權利，並有義務善意履行和統一適用國際法。國際條約非經第三國同意，不為該國創設義務或權利。對於《聯合國海洋法公約》《維也納條約法公約》《維也納外交關係公約》等國際條約未予規定的事項，應繼續以一般國際法的規則和原則為準據。

