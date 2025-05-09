美英達成貿易協議　但細節尚待敲定

中評社北京5月9日電／美國總統特朗普8日在白宮宣佈，美國與英國達成一項新的貿易協議，部分撤回特定領域的關稅，進一步擴大雙方產品的市場準入。然而，協議的諸多細節尚待敲定，美方此前加徵的10%所謂“對等關稅”也未取消。



新華社報導，特朗普在白宮對媒體說，協議最終細節將在接下來幾周內敲定。英國首相斯塔默當天通過電話遠程進行了發言。



根據白宮發佈的文件，每年從英國出口到美國的前10萬輛汽車將按照10%的額外關稅稅率徵稅，超過部分則按25%的額外關稅稅率徵稅。英國將削減或者取消非關稅壁壘，對美國牛肉、乙醇、穀物等產品及一些工業產品擴大市場準入。



英國政府當天在官網發表聲明說，英美將互相削減關稅。英國出口至美國的鋼鋁產品的關稅將被取消。英國進口到美國的汽車關稅將由現在的27.5%下調至10%。此外，在一定配額內，英國的農產品出口美國也將實行零關稅。英國將把自美國進口的乙醇的關稅降至零。



此外，白宮方面強調，美國此前對貿易伙伴加徵的10%所謂“對等關稅”將繼續保留。特朗普對媒體說，英國10%的關稅並不是其他國家的模板，這可能是最低關稅，其他國家可能高於這個關稅稅率。



《紐約時報》報導說，美英達成的這項協議看起來更像是一個框架協議，而非完整的貿易協議。雙方同意取消部分特定商品的關稅，並在其他領域達成總體性共識，但兩國政府官員仍需在未來幾個月內會面，敲定具體的條款。