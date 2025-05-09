富權：印巴空戰讓台灣軍事迷憂心忡忡

中評社香港5月9日電／澳門新華澳報9日發表富權文章：印巴空戰讓台灣軍事迷憂心忡忡。以下為文章內容。



五月七日是一個將被記載入世界空戰史的重要日子。當天，印度率先“硃砂行動”，發射飛彈襲擊巴基斯坦多處目標，造成巴基斯坦二十六人死亡，四十六人受傷，死傷者均為平民。而巴基斯坦以空戰對印度進行反擊，出動從中國進口的殲－10CE戰機、霹靂－15空對飛彈、紅旗－9遠程防空系統及ZDK－03預警機，共擊落六架印度戰機，其中陣風戰機三架，蘇－30MKI一架、米格－29一架及大型無人機一架。



消息傳到台灣地區後，引發業餘軍事迷的震驚。因為就在不久之前，他們對在俄烏戰爭中，烏克蘭先後以無人艇及陣風戰機，擊落俄羅斯的蘇–35戰機感到振奮，認為台灣地區進口自法國的幻象–2000戰機，與陣風戰機都是由法國達梭公司開發生產，雖然幻象–2000是第四代機，陣風是第四點五代機，但基本設備及功能沒有太大差別，因而既然陣風能夠擊落蘇–35，幻象–2000也就擁有可以與大陸進口自俄羅斯的蘇系戰機，及仿製蘇系戰機的其他國產戰機的能力。而現在，比幻象–2000性能更高的陣風，竟然“衰”在中國大陸研發及生產的殲－10CE戰機的手中，而且中國大陸現已列裝部隊的殲20、殲36、殲50等更高級別戰機，比殲－10CE戰機的性能更高。看來，台灣軍方的“看家戰機”之一的幻象–2000，根本不是大陸殲系列戰機的對手。



而且更令他們感到震驚的是，這次印巴空戰，是一場跨空域、跨視距、跨國境的空戰，雙方的戰機都沒有飛出自己的領空，亦即只是在自家的領空上對峙戰鬥。但巴基斯坦的戰機，竟然在印度戰機尚未進入巴基斯坦領空前，就將之擊落，而且有一架印度戰機是墮落在距離起飛軍用機場衹有二十多公里的地方。根據外媒報導，巴基斯坦可能是在自己的國境之內，朝著在印度境內剛起飛未久的印度戰機發射射程達百公里以上的空對空導彈，也因此其中一架確認遭擊毀的MiG－29戰機墜毀地點，竟然距離實際控制線達九十公里。因而可以說，是由中國研發生產的ZDK－03預警機在發揮作用，不但是及時偵知印度軍機的起飛動態，而且也對印度軍機進行電子干擾，甚至壓制印度的雷達。而台灣海峽的寬度衹有一百二十公里，因而可以想像，未來的台海空戰，解放軍的軍機也可以遠距離地對台灣當局的軍機實施跨空域、跨視距的空戰。在殲系戰機尤其是殲36、殲50等六代機的性能，都遠高於台灣當局現有戰機，而且解放軍的預警機也優於台方的預警機的情況下，可能也將會發生類似這次印巴空戰“剛起飛就被擊落”的情況。



台灣軍方不是還擁有進口自美國的F－16V型戰機嗎？實際上，F－16V型戰機是僅次於F－22和F－35五代戰機的最先進機型，也是全球F－16戰機中的最新型號，被歸列為第4.5世代機。二零二零年，美國向台灣出售六十六架最新型的F－16V型戰機，首批二架將於今年底將交付，其餘的預計於二零二六年全面交付。另外，台灣當局空軍也編列約新台幣一千四百億元，將既有的一百四十架F－16A／B型戰機升級為F－16V，去年已完成升級，正式結案。

