美國與胡塞武裝停火　以色列與伊朗互放狠話

中評社北京5月9日電／繼美國6日宣布與也門胡塞武裝停火，以色列與伊朗8日互放狠話。以色列威脅將以對付巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的方式對付伊朗，伊朗伊斯蘭革命衛隊則稱將對以色列開啟“地獄之門”。



新華社報導，以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨8日在聲明中指認伊朗向胡塞武裝提供資金支持、軍事援助並利用這一組織打擊以色列。他對伊朗領導人喊話稱：“你們將直接承擔後果。我們過去對（黎巴嫩）貝魯特的真主黨、加沙地帶的哈馬斯、（敘利亞）大馬士革（現已被推翻）的阿薩德政權所做的，我們也會在德黑蘭這樣對付你們。”



卡茨說，以方不允許任何實體損害以色列，有能力應對任何威脅和敵人。



同在8日，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令侯賽因·薩拉米經由伊朗塔斯尼姆通訊社發聲，警告以色列及盟友美國。“一旦你們犯一點兒錯，我們將對你們開啟‘地獄之門’。”



胡塞武裝4日宣布向以色列本－古里安國際機場發射了一枚高超音速導彈並命中目標。據以色列媒體報導，以方未能成功攔截導彈。以色列6日大規模空襲胡塞武裝控制區，而美國同一天突然宣布將停止轟炸胡塞武裝。阿曼官員隨後證實，美國已與胡塞武裝達成停火協議。這一消息令以色列猝不及防。



本輪巴以衝突爆發以來，胡塞武裝頻繁使用導彈和無人機在紅海、阿拉伯海等海域襲擊“關聯以色列”的船只，並不時對以色列陸上目標發動襲擊。胡塞武裝要求以色列停止在加沙地帶的軍事行動。