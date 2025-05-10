中評現場：廠商會論壇探討深化香港國際交往

廠商會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月10日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）9日舉辦“發揮香港優勢 深化國際合作”高峰論壇，來自政界、學界、商界等領域嘉賓齊聚一堂，探討香港應如何強化其國際交往合作“戰略樞紐”的功能，強化香港“內聯外通”功能，為國家實現高水平對外開放和高質量發展作出新貢獻。



主辦方表示，今年國家《政府工作報告》明確支持香港深化國際交往合作，為回應國家期許，此次論壇聚焦相關議題。論壇邀得香港特區行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀及署理商務及經濟發展局局長陳百里擔任主旨演講嘉賓，特區政府官員、立法會議員、各國領事、本地及海外工商組織代表等超過200名嘉賓出席。



廠商會會長盧金榮致歡迎辭時表示，國際化是香港的基因和底色，香港經濟每一次騰飛，都離不開國際化這個關鍵推動力，“面對當前百年未見的大變局，香港的國際化之路需要以新思維應對挑戰，以新作為開創未來。在服務國家發展戰略的同時，也須積極融入全球體系，成為‘中國的香港，世界的香港’。”



盧金榮表示，香港要走好國際化道路，須堅定不移落實“一國兩制”，鞏固“背靠祖國、聯通世界”的優勢，構建多元國際網絡，發揮作為企業全球化營運“戰略指揮塔”與“超級增值者”的角色，促進中國與全球科技合作，並成為引領創新突破的核心樞紐。他強調，廠商會將繼續積極推動國際交流合作，包括於本月中率團前往中東考察，以及於八月舉辦年度領事酒會，深化與全球夥伴的聯繫。