中國部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動

中評社北京5月9日電／新華社報導，記者9日從商務部獲悉，國家出口管制工作協調機制辦公室當日組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、最高人民法院、最高人民檢察院、國家郵政局等部門在廣東省深圳市召開會議，部署開展打擊戰略礦產走私出口專項行動。



據介紹，國家對鎵、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制以來，部分境外實體與境內不法人員相互勾結，不斷翻新走私出口手法，試圖逃避打擊。為避免戰略礦產非法外流、遏制走私勢頭、切實維護國家安全，同時促進合規貿易、保障產供鏈穩定，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。



記者瞭解到，各部門將聚焦戰略礦產領域，加強源頭管控，形成打擊合力，針對偽報瞞報、夾藏走私、“第三國”轉口等典型規避手法，重點打擊戰略礦產走私出口。同時，完善行刑銜接，依法加快辦理並公佈一批違法出口案件，深挖幕後非法實體和走私網絡，堅決打深打透，對不法分子形成有力震懾。



此外，各部門將加強執法司法力量配備和能力建設，切實提升辦案水平和打擊成效；加快執法智能化信息系統建設，強化跨部門、跨區域執法協作；加強內地與港澳海關執法合作，形成打擊合力，確保實現國家出口管制目標，堅決維護國家安全和發展利益。