快評：台灣政治環境惡劣　社會悲觀情緒蔓延

中評社快評/《美麗島電子報》日前公布的4月“國政”民調顯示，賴清德執政滿意度大幅下滑，尤其20至29歲族群對執政黨的好感度最低。今年25歲的教育工作者薛丞翔受訪時表示，身邊不少同儕對民進黨近年執政感到失望，因為民生經濟與就業環境不佳，剛畢業的社會新鮮人連想好好過日子都難，然而看到執政黨傾資源投入政治活動，甚至不惜撕裂社會族群，讓許多青年不滿甚至憤慨。



薛丞翔說，對於台灣的發展，不少年輕人感到悲觀，因為執政黨的心思不在治理，而是放在政治鬥爭、掌握權力；他身為教育工作者，從近期大學校園乃至中小學都有政治介入教育的影跡，並且對在野黨進行強力打壓；當台灣的執政黨為了鞏固政權無所不用其極，逐漸走向法西斯主義之途，年輕人實在很難對未來感到樂觀。



薛丞翔說，台灣社會的氛圍越來越糟糕，小市民不想被感染，選擇把頭埋低噤若寒蟬，想好好生活，是每個人最卑微卻也最堅定的願望。但當這份願望被仇恨踐踏、被權力戲弄、被教育遺忘，台灣人應該要思考，“我們還能留下什麼”？



薛丞翔所言，雖是個人感受和觀察，卻是當前台灣社會的真實反映。民進黨的發展和執政，年輕人的支持是重要原因之一。但民進黨近年來的連續執政下，台灣的政治環境愈趨惡劣，社會撕裂嚴重，逐漸失去年輕人的支持也是事實，對民進黨不滿、失望的年輕人越來越多，相信會對台灣未來的政治社會發展產生重要影響。