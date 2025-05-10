習近平會見斯洛伐克總理菲佐

當地時間5月9日晚，國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見斯洛伐克總理菲佐。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月10日電／據新華網報導，當地時間5月9日晚，國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見斯洛伐克總理菲佐。



習近平指出，推動中斯關係全方位、深層次、高水平發展，符合兩國人民根本利益，順應開放合作、互利共贏的歷史大勢。去年11月你訪華時我們達成的重要共識正在得到積極落實，中斯戰略夥伴關係駛入“快車道”。雙方要持續深化傳統友誼，密切高層交往，堅定相互支持，拓展互利合作，高質量共建“一帶一路”，推動中斯、中歐關係行穩致遠。中方歡迎斯洛伐克作為主賓國參加第四屆中國－中東歐國家博覽會，推動斯優質產品對華出口，樂見更多中國企業赴斯投資興業。中方願同斯洛伐克等各國一道，團結合作應對挑戰，維護國際公平正義。希望斯方為推動中歐關係不斷向好、向前發展發揮積極作用。



菲佐表示，深化斯中戰略夥伴關係是斯洛伐克外交政策重中之重。斯洛伐克將堅定恪守一個中國政策，積極推進對華友好和互利合作，加強貿易投資合作，密切人文交流，推動兩國關係取得更大發展。健康穩定的歐中關係符合雙方共同利益，斯方致力於推動歐中關係發展。斯方支持中方提出的構建人類命運共同體等重大倡議，讚賞中方在烏克蘭、中東等問題上的立場和建設性作用，願同中方共同堅持多邊主義，維護自由貿易規則，維護世界產業鏈供應鏈穩定。



蔡奇、王毅等參加。