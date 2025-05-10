習近平會見委內瑞拉總統馬杜羅

當地時間5月9日晚，國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見委內瑞拉總統馬杜羅。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月10日電／據新華網報導，當地時間5月9日晚，國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見委內瑞拉總統馬杜羅。



習近平指出，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好夥伴，雙方在國際風雲變化中結下鐵杆友誼。2023年我們共同宣布建立中委全天候戰略夥伴關係以來，雙方各領域各層級交往熱絡，雙邊貿易額持續增長，投資合作、人文交流取得新進展，中委友好更加深入人心。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同委內瑞拉關係，將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定，願同委方加強治國理政經驗交流，持續深化各領域務實合作，推動中委關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。中方願同委內瑞拉等拉美國家一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動中拉命運共同體建設行穩致遠。



馬杜羅表示，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中方一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持幫助。委方期待同中方加強全天候戰略夥伴關係，密切貿易、能源、農業、科技、教育等領域合作，取得更多實實在在成果，更好惠及兩國人民。習近平主席提出的構建人類命運共同體理念，為世界和平發展開辟了光明前景。委方願同中方加強協調配合，堅持多邊主義，捍衛國際公平正義，維護國際社會共同利益。



蔡奇、王毅等參加。