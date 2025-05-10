習近平出席俄紀念衛國戰爭勝利80周年慶典

當地時間5月9日，俄羅斯舉行盛大慶典，紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年。國家主席習近平和來自世界20多個國家及國際組織領導人應邀出席慶典。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月10日電／據新華網報導，當地時間5月9日，俄羅斯舉行盛大慶典，紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年。國家主席習近平和來自世界20多個國家及國際組織領導人應邀出席慶典。



5月的莫斯科，綠意盎然，鮮花盛開，勝利日旗幟迎風招展，恢宏的紅場一片莊嚴的盛典氣氛。



習近平來到克里姆林宮，同在那裡迎候的俄羅斯總統普京親切握手。隨後，習近平主席、普京總統一道步行前往紅場，登上主觀禮台就座。



10時整，隨著克里姆林宮悠揚的鐘聲敲響，慶典開始。軍樂隊奏響《神聖的戰爭》樂曲，儀仗隊護衛俄羅斯國旗、偉大衛國戰爭勝利旗入場。



普京發表致辭，表示蘇聯以數以千萬的犧牲捍衛了全人類的和平與自由。我們將永遠銘記勝利的時刻，繼承父輩遺志，團結一心，永遠維護神聖的榮光。中國人民英勇抗戰，我們高度讚賞中國人民為開辟人類共同未來作出的貢獻。我們牢記二戰歷史，以史為鑒。勝利是神聖的，歷史不容篡改，勝利者不容侮辱。歷史和公正永遠在我們一邊。



隨後，軍樂隊奏俄羅斯國歌，紅場上鳴響禮炮，盛大的閱兵式開始，受閱方隊邁著整齊的步伐依次從紅場走過。在閱兵式“歷史”部分，俄羅斯官兵身著蘇聯偉大衛國戰爭時期的軍裝，高舉當年的軍旗，緊握當時的武器，精神抖擻接受檢閱，把人們帶回抗擊法西斯的崢嶸歲月。在閱兵式“現代”部分，俄羅斯各軍兵種方隊、現代武器裝備方隊整齊列陣接受檢閱。空天軍飛行編隊呼嘯著飛越紅場上空，《勝利日》樂曲經久不息。中國等10多個國家的武裝力量方隊也受邀參加了閱兵式。中國人民解放軍三軍儀仗隊方隊軍容嚴整、士氣高昂，邁著堅定有力的步伐走過紅場。



慶典結束後，習近平同其他國家領導人一起從紅場來到亞歷山大花園，向無名烈士墓獻花，並肅立默哀。隨後，各國領導人集體合影留念。



當天中午，習近平出席普京總統舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶祝宴會。



蔡奇、王毅等參加上述活動。