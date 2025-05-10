習近平會見塞爾維亞總統武契奇

當地時間5月9日下午，國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見塞爾維亞總統武契奇。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月10日電／據新華網報導，當地時間5月9日下午，國家主席習近平在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間會見塞爾維亞總統武契奇。



習近平指出，去年5月我對塞爾維亞成功進行國事訪問。一年來，新時代中塞命運共同體建設開局良好，成果有目共睹。面對世界百年變局加速演進、多重風險挑戰叠加，中塞兩國要保持戰略定力，聚精會神辦好自己的事，傳承發揚鐵杆友誼，深化拓展互利合作，高質量推進中塞命運共同體建設。中方願同塞方加深戰略溝通，加大相互支持，加強貿易、投資合作，繼續支持有關項目建設和運營，充分發揮示範效應，取得更多互利共贏成果。



習近平強調，80年前，中國人民和塞爾維亞人民在反法西斯戰爭中分別為亞洲和歐洲戰場勝利作出重要貢獻。中方願同包括塞爾維亞在內的世界各國一道，團結合作應對挑戰，共同維護世界和平和國際公平正義，維護經濟全球化成果，推動構建人類命運共同體。



武契奇表示，中國是塞爾維亞最為寶貴的朋友，一直為塞提供無私支持幫助，助力塞發展經濟、改善民生。塞方堅定不移恪守一個中國原則，始終認為台灣是中國領土不可分割的一部分。塞方願與中國擴大經貿往來，歡迎更多中國企業赴塞投資興業，將提供良好營商環境。希望中方積極參與2027年貝爾格萊德專業類世博會。塞方讚賞中方堅定支持多邊主義，中方的理念和行動增強了國際社會維護共同利益的勇氣和信心，塞方願與中方團結應對單邊主義、保護主義帶來的挑戰。



蔡奇、王毅等參加。