納粹說　洪秀柱發聲挺朱立倫

中評社台北5月10日電／賴清德近期的作為被國民黨主席朱立倫痛批獨裁，甚至拿希特勒來類比，不但卻遭德國在台協會、以色列駐台辦事處等駐台單位譴責。國民黨前主席洪秀柱今天發聲挺朱，怒批這樣的發言，已非單純關切民主價值，而是赤裸裸地展現出西方根深蒂固的次殖民心態，一種把台灣視為教化對象的態度，自認可站在道德高地，“對我們的政治現實與歷史理解指指點點”。



中時新聞網報導，洪秀柱指出，在民進黨的打壓之下，國民黨處境極為辛苦與險惡，因此她要站出來說幾句話。她表示，當民進黨政府以行政優勢封殺異議，透過操作罷免、司法追殺、輿論抹黑等手段打壓反對聲音，在野黨對賴清德的批評，是就事論事，只是剛好而已。



對於德國在台協會口口聲聲強調納粹歷史“不可輕用”，但她洪秀柱認為提出歷史警示，恰恰是對這段歷史最嚴肅、最負責的對待。她說，希特勒於1933年掌權後，首先通過“授權法”，架空國會監督權，隨後清算社民黨與共產黨、壓制新聞與反對言論，建立秘密警察（蓋世太保）對異議分子進行司法迫害與寒蟬效應。這些手段與民進黨政府今日對在野黨的對待，在模式與邏輯上驚人雷同，不是因台灣已是納粹，而是某些權力邏輯正朝極權方向蠶食前進。



“我們借鏡納粹歷史，不是輕視，而是警告。”她強調，尊重歷史創傷的重量，也尊重歷史教育的使命，正因如此，歷史不能被“神聖化”到只能封存紀念、不能借鑑預警。



洪秀柱指出，德國等歐洲駐台單位若真誠關心民主，應將目光放在今日台灣民主的實質危機：一黨獨大、輿論操控、司法介入政治、“國會”制衡失靈。若這些問題在德國發生，貴協會難道會選擇噤聲？“我們指出這些問題，正是捍衛人民不被體制綁架的最後防線。”



洪秀柱強調，台灣不是歐洲的次殖民地，更不須任何“民主導師”來教台灣怎麼運作民主。“我們的抗爭、我們的警惕，源於對自由與制度的珍視。”她奉勸這些外國駐台單位，尊重歷史，也尊重現實，更尊重這片土地上人民真實而痛切的民主經驗。“歷史不是你們壟斷的教材，而是全人類共同記憶的鏡子。”