罷吳沛憶連署　朱立倫冒雷雨現身

中評社台北5月10日電／國民黨主席朱立倫原預計今早10時到東門參與罷免綠委吳沛憶連署宣講，但因雷雨來襲、雨勢過大決定將行程暫延，沒想到仍悄悄現身，讓現場支持者又驚又喜。朱立倫表示，安全第一，原本是擔心志工、青年團隊的出入安全，但既然大家來了，他也一定要到場。他也說，國民黨會全力支持“還假於民”、“還錢於民”法案推動，不懂為何民進黨要跟勞工、全民作對。



中時新聞網報導，朱立倫說，真的謝謝好多志工特別到現場，能共同對於民進黨的惡罷以罷治罷，也對於要罷免吳沛憶這樣不為民眾服務的“立委”做努力，“真是太感動了”，但事實上今天因為有大雷雨，所以希望大家注意安全。



朱立倫表示，9日“立院”通過的“還假於民”，民進黨全部杯葛到底、反對到底，可不可以請教吳沛憶、吳思瑤以及所有民進黨“立委”，為甚麼要跟勞工作對，為甚麼要跟全民作對，事實上還假於民是民眾的心聲，國民黨做過民調超過6成的民眾都支持還假於民，可是民進黨還是堅持反對、杯葛到底，接下來“行政院長”卓榮泰要來覆議就來覆議，賴清德要搞“釋憲”就搞“釋憲”，國民黨堅持該還假於民就還假於民。



朱立倫直言，下周也會全力推動“還錢於民”這些重大法案，因為對民眾來說，民生的議題是最關鍵的。“還假於民”本來就屬於勞工的假日，將一部分的假還給勞工、民眾，可以促進台灣很多觀光旅遊和商業，也促進經濟的發展。



朱立倫也一一問候、握手致意現場志工、直持者，並齊喊“反綠共、戰獨裁”、“罷免吳沛憶”，同時也向現場母親送上“母親節快樂”祝福。雖然雨勢相當大，不過有支持者用膠帶將帶來的手牌“賴清德真是喪心病狂，大收押大追殺大迫害”黏好防水，還有支持者喊話，“只要主席沒有下令我們就不會解散”，要跟著朱立倫共進退。



有的支持者說，原本想帶婆婆來連署，讓婆婆把連署書親手交給朱立倫，還有支持者特別從日本趕回來，她說“要回來支持國民黨”，民進黨這樣惡劣對待國民黨，大家都非常心痛，呼籲請大家一起站出來。